Вашингтон, 22 августа, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Троих сотрудников полиции отстранили от работы за жестокое избиение задержанного в американском штате Арканзас. Об этом 21 августа сообщило NPR.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Инцидент произошёл в округе Кроуфорд, на парковке возле магазина в городе Малбери. О произошедшем стало известно после публикации в социальных сетях видеозаписи с места происшествия.

В видеозаписи трое полицейских, прижав к земле мужчину, избивают его ногами и кулаками. Публикация стала вирусной и вызвала общественный резонанс. Губернатор штата Арканзас сделал заявление, в котором обещал, что будет проведено тщательное расследование произошедшего.

Сотрудники полиции были отстранены от работы как минимум до конца расследования. О состоянии избитого мужчины не сообщается.