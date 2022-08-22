Бишкек, , 06:45 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил вывезти тела погибших в ДТП в Ульяновской области в Кыргызстан спецрейсом, написало со ссылкой на главу пресс-службы президента Дайырбека Орунбекова 24. kg.

Читайте также: Бастрыкин поручил передать дело о ДТП в Ульяновской области в ГСУ СК России

ДТП 40.мвд.рф

Организацией спецрейса займутся МИД Киргизии, МЧС и аэропорт «Манас».

Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевском районе Ульяновской области в результате ДТП, по последним данным, погибли 14 граждан Киргизии и двое граждан России.

Расследовать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области будут представители Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России. Соответствующее указание дал председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин.