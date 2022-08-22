Лондон, 22 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Великобритании на фоне подорожания газа и западных санкций значительно увеличатся платежи за коммунальные услуги, пишет Daily Mail.

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

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Цены на энергоносители могут превысить 6 тыс. фунтов стерлингов к апрелю 2023 года — увеличение в пять раз в сравнении с весной 2022 года. Британцы опасаются, что резкий рост стоимости света и газа могут привести к «рождественским отключениям» — эксперты предупреждают о надвигающемся зимнем энергетическом кризисе.

Новые средние расходы на семью составят пятую часть от текущей средней зарплаты в Великобритании, поскольку инфляция сейчас составляет 10%.

Читатели выразили в комментариях опасения, что пенсионеры не смогут позволить себе готовить еду и отапливать дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании намерены ввести поощрения за снижение энергопотребления в пиковые часы.