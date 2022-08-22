Исламабад, 22 августа 2022, 06:42 — REGNUM Попытки США использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, а международное сообщество уже давно знает о зловещих намерениях Соединенных Штатов и их западных союзников, нацеленных против Китая, считают пакистанские аналитики, передает 21 августа агентство Синьхуа.
Недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на сильную оппозицию Китая, является вмешательством во внутренние дела страны, заявили они на семинаре по китайско-американским отношениям, организованном Исламабадским институтом разрешения конфликтов.
По их словам, такой шаг серьезно подорвал мир через Тайваньский пролив и региональную стабильность. Тайвань принадлежал Китаю с древних времен, заявил бывший посол Пакистана в Китае Нагмана Аламгир Хашми.
Соединенные Штаты также проигнорировали три совместных китайско-американских коммюнике, в которых четко указано, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая и что Тайвань является частью Китая, сказал Хашми.
Соединенные Штаты пытаются использовать тайваньский вопрос и другие проблемы для сдерживания Китая, заявил профессор политики и международных отношений в пакистанском университете Куэйд-и-Азам Зафар Наваз Джаспал.