Исламабад, 22 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Попытки США использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, а международное сообщество уже давно знает о зловещих намерениях Соединенных Штатов и их западных союзников, нацеленных против Китая, считают пакистанские аналитики, передает 21 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на сильную оппозицию Китая, является вмешательством во внутренние дела страны, заявили они на семинаре по китайско-американским отношениям, организованном Исламабадским институтом разрешения конфликтов.

По их словам, такой шаг серьезно подорвал мир через Тайваньский пролив и региональную стабильность. Тайвань принадлежал Китаю с древних времен, заявил бывший посол Пакистана в Китае Нагмана Аламгир Хашми.

Соединенные Штаты также проигнорировали три совместных китайско-американских коммюнике, в которых четко указано, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая и что Тайвань является частью Китая, сказал Хашми.

Соединенные Штаты пытаются использовать тайваньский вопрос и другие проблемы для сдерживания Китая, заявил профессор политики и международных отношений в пакистанском университете Куэйд-и-Азам Зафар Наваз Джаспал.