Ульяновск, , 06:39 — REGNUM Из Ульяновской области в подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики (ЛНР) переданы школьные автобусы и канцелярские товары. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Школьный автобус, переданный из Ульяновской области в Лутугинский район ЛНР https://ulgov.ru/

Из Ульяновска детям ЛНР отправились три школьных автобуса с символикой России и канцелярскими принадлежностями, которые были собраны при помощи родительской общественности школ Ульяновска и депутатов.

Также в Ульяновске накануне нового учебного года побывала делегация из Лутугинского района во главе с руководителем управления образования Натальей Романюк. Гости побывали в образовательных учреждениях, оценили уровень оснащения и программу обучения.

«Не было ощущения, что мы попали в другую страну, все родные. Коллеги из Ульяновской области провели большую работу, нам есть что перенять», — приводятся слова Романюк.

Напомним, что Ульяновская область оказывает помощь в Лутугинскому району ЛНР — прежде всего, в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также на подмогу направляются специалисты коммунальной системы и строительной отрасли. Ранее было заключено соответствующее соглашение между территориями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках благотворительной акции «Собери ребёнка в школу» помощь оказывается оказана не только ульяновским школьникам, но и первоклассникам из Лутугинского района ЛНР. Прежде всего, собираются необходимые канцелярские принадлежности, рюкзаки и другие предметы первой учебной необходимости.

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