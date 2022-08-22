Тарский район, , 06:37 — REGNUM Десятая по счёту модельная библиотека открылась 21 августа в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Модельная библиотека со старинной печью в Омской области Оmskportal.ru

Библиотека со старинной печью и визит-центром открылась в селе Екатерининское Тарского района в рамках национального проекта «Культура». На её модернизацию из федерального бюджета выделили 5 млн рублей, из муниципального — 2 млн.

Находится библиотека в доме, которому более 100 лет. На первом этапе здесь провели капитальный ремонт фундамента, заменили систему отопления, отремонтировали внутренние помещения. Приобретено более 2 тысяч книг, 20 единиц оргтехники, мебель.

Библиотека разделена на многофункциональные зоны. В ней есть мини-кинотеатр, индивидуальные рабочие места с компьютерами, скоростной интернет, переговорная и так далее.

Сердцем библиотеки является купеческая гостиная. Здание построили в 1900 году, до революции оно принадлежало местному купцу и называлось «домом семи печей». В нём располагалась торговая лавка, жилые комнаты, а затем изба-читальня. Одна из печей сохранилась, её удалось вписать в современный интерьер библиотеки. В стилизованной купеческой гостиной находится визит-центр.

Министр культуры Юрий Трофимов уверен, что библиотека будет востребована не только у местных жителей, но и у туристов, которые приезжают сюда знакомиться с природой и историей этого места.

Добавим, в 2023 году Екатерининской библиотеке исполнится сто лет.

Село Екатерининское Тарского района является старинным. В поселении находится заказник «Екатерининское урочище», работает эколого-туристская тропа, музей. Сюда приезжают туристы не только из Омской области, но и из других регионов.

Библиотека в Екатерининском — десятая модельная в регионе, модернизированная по нацпроекту «Культура».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Архангельской области утвердило стратегию развития общедоступных библиотек до 2030 года.

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