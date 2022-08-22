Ланьчжоу, Китай, 22 августа, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В провинции Ганьсу на северо-западе Китая за последнее десятилетие среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) составил 6,9%, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

ВРП провинции превысил 1 трлн юаней (около $147 млрд) в 2021 году, заявил секретарь провинциального комитета Коммунистической партии Китая провинции Ганьсу Инь Хун.

По словам Иня, за последнее десятилетие провинция ускорила модернизацию традиционных отраслей промышленности, продемонстрировала устойчивый импульс развития новых отраслей и построила базу ветроэнергетики с установленной мощностью более 10 гВт.

По данным Иня, за этот период около 5,52 млн жителей провинции были избавлены от бедности. Тем временем провинция модернизировала свою инфраструктуру: протяженность автомобильных дорог и эксплуатационная протяжённость железных дорог увеличились на 25 400 км и 2710 км соответственно. Эксплуатация железных дорог, проект водоснабжения и другие коммунальные проекты принесли значительную пользу местным жителям.