Пекин, 22 августа, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Доходность инвестиций китайского фонда социального обеспечения в прошлом году составила 4,27%, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Фонд, управляемый Национальным советом Фонда социального обеспечения, получил инвестиционный доход на общую сумму 113,18 млрд юаней (около $16,63 млрд) в прошлом году, показали данные совета.

К концу прошлого года общий объем активов фонда превысил 3 трлн юаней, из которых около 9% приходится на зарубежные инвестиции. Совет сообщил, что фонд достиг среднегодового уровня доходности в 8,3% с момента своего создания в 2000 году.