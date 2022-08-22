Пекин, 22 августа, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Поступления от гербового сбора в Китае выросли на 11,1% в годовом исчислении до 292,2 млрд юаней (около $42,9 млрд) за первые семь месяцев этого года, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства финансов КНР, за этот период поступления от гербового сбора с биржевой торговли выросли на 11% по сравнению с прошлым годом и составили 184,7 млрд юаней.

Данные также показали, что бюджетные доходы Китая упали на 9,2% в годовом исчислении за первые семь месяцев этого года. Согласно данным, за этот период бюджетные доходы страны составили примерно 12,5 трлн юаней.