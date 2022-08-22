Пекин, , 06:18 — REGNUM Согласно промышленному отчету, поставки планшетных компьютеров в Китае выросли на 1,9% в годовом исчислении примерно до 7,29 млн единиц во втором квартале этого года, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Планшеты Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В течение этого периода поставки планшетных компьютеров были достаточными для удовлетворения потребительского спроса, поскольку меры реагирования на COVID-19 мало повлияли на производство планшетов, говорится в отчете, опубликованном международной исследовательской фирмой International Data Corporation.

Общий объем поставок на потребительском рынке планшетов составил примерно 6,73 млн единиц, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На рынке коммерческих планшетов было отгружено всего 570 000 единиц, что на 52% меньше, чем годом ранее.

Мировые поставки планшетов во втором квартале выросли на 0,3% в годовом исчислении и достигли 40,5 млн единиц, обратив вспять снижение, зарегистрированное за последние три квартала, говорится в отчете.