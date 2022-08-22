Челябинск, , 06:16 — REGNUM В Челябинской области гружённый крупой вагон сошёл с рельсов и врезался в здание. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Рельсы

Авария произошла 21 августа во время маневровых работ на пути, который примыкает к станции Нижне-Увельская. По предварительным данным, составитель поездов не перевёл стрелочный перевод в нужное направление. В итоге локомотив проехал в тупик, занятый гружёными вагонами, и там произошло столкновение.

Пострадавшим оказалось здание Пострадавших в результате схода людей нет. По факту аварии прокуратура проводит проверку.

Добавим, случаи схода вагонов с рельсов не являются на Урале редкостью. 9 августа подобное ЧП случилось в Пермском крае, 31 июля на станции Екатеринбург- Сортировочный, а 28 июля — в Челябинской области. Как правило, такие инциденты обходятся без жертв, пострадавших и серьёзных разрушений.