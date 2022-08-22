Москва, 22 августа, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Стоимость заводов немецкой компании Bosch в России оценивается экспертами в 4,4 млрд рублей, сообщил 22 августа «Ъ».

Orenburg-gov.ru Завод холодильников

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Известно, что активами Bosch интересовались российские компании, но их не устроила цена сделки. Предполагается, что покупателями двух заводов ООО «БСХ Бытовые приборы», которые находятся в посёлке Стрельна под Санкт-Петербургом, могут стать китайские или турецкие компании.

Источник издания отметил, что заводы, специализированные под технологии Bosch, стоят в разы дешевле, так как простаивают в настоящее время. Производство остановлено, так как большинство комплектующих предприятие получало из Европы.

При этом в самой компании Bosch от комментариев отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, в арбитраж Москвы к трём компаниям, которые некогда были частью группы OBI, поступил крупный финансовый иск на сумму более 252 млн рублей. Дело пока оставлено без движения из-за недочётов, на устранение которых дали срок до 16 сентября 2022 года.