Москва, 22 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Ассоциации туроператоров рассказали, в каких странах ждут богатых путешественников.

(сс) kyle post Фиджи

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По мнению экспертов, состоятельных туристов ждут для роскошного отдыха на Карибах. Так, за 10 дней на Кайманах предлагают отдать 1 млн рублей за двоих. На остров Монтсеррат путёвка чуть дешевле — от 800 тыс. рублей на двоих.

Островное государство Фиджи во время пандемии коронавируса позиционировало себя как «убежище для миллиардеров». Премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама предложил миллиардерам с частными самолетами просто арендовать острова. 10-дневный отдых паре на Фиджи обойдётся почти в 3 млн рублей.

Ранее бюджетный Таиланд также нацелен на богатых путешественников — правительство попросило отели и бизнес воздержаться от заманивания туристов большими скидками.

«Мы не можем позволить людям приезжать в Таиланд и говорить, что это дешёво», — заявил вице-премьер Анутин Чарнвиракул на туристическом мероприятии в июле 2022 года.

Пока здесь можно отдохнуть дешевле, чем на Карибах и Фиджи. Пакетный тур в Таиланд стоит от 146 тыс. рублей на двоих.

Как сообщало ИА REGNUM, для своих туристических поездок в осеннее время почти 80% жителей России выбирают внутренние направления.