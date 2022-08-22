Якутск, , 05:45 — REGNUM Сливочное масло в Якутию поставляли предприятия, имеющие признаки фантома. Продукт был введён в систему незаконно и прошёл через несколько фирм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

Сливочное масло (сс) congerdesign

Читайте также: В соцучреждения Ярославской области поставляли некачественное масло

Масло, имеющее признаки фальсификата, поставляли в социальные учреждения и вахтовые посёлки Якутии. Производилось оно из сливок, сделанных из сухого молока на ООО «Миндаль» и ООО «Марада», которые имеют признаки фантомного предприятия.

Подозрительное масло поступило в Якутию в количестве 2,8 тонны. В республику оно попадало, минуя несколько компаний, некоторые из которых фасовали его и увеличивали срок годности.

«Указанные факты свидетельствуют о незаконном введении в оборот фальсифицированной молочной продукции, которая была распространена по субъектам Российской Федерации», — отметили в Россельхознадзоре.

Транзакции производителей масла аннулированы, предприятия, получившие его, уведомлены о фальсификации.

Как сообщало ИА REGNUM, некачественная молочная продукция в июле была выявлена в бюджетных учреждениях Ярославской области. Там в сливочном масле обнаружили растительные жиры.