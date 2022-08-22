Токио, 22 августа, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами перевернулся на скоростной автодороге возле города Нагоя в центральной части Японии. Об этом 22 августа сообщает телеканал NHK.

ДТП

Уточняется, что авария произошла около 10:00 по местному времени (04:00 мск), в результате ДТП столкнулись несколько автомобилей. Также отмечается, что после опрокидывания автобуса произошло его возгорание. Очевидцы аварии рассказали о многочисленных пострадавших. Точное количество людей, получивших травмы в результате ДТР не приводится.

На месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики. Информация о причинах и обстоятельствах аварии уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Алжире, в результате которого погибли девять человек.