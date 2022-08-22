Токио, 22 августа, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Минобороны Японии планирует увеличить финансирование системы перехвата гиперзвуковых ракет. Особое внимание будет уделено раннему предупреждению ракетных ударов и увеличению ракет-перехватчиков, написало со ссылкой на информированные источники «Асахи», сообщило 22 августа РИА Новости.

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Для предупреждения удара гиперзвуковыми ракетами Японии необходимо усовершенствовать систему перехвата — повысить возможности радаров и закупить новые самолёты дальнего обнаружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии задумались о создании группировки из десятков беспилотников, которые будут постоянно находиться в воздухе и оперативно засекать появление гиперзвуковых ракет потенциального противника с целью их последующего перехвата. В настоящее время соответствующий проект изучает министерство обороны страны. Об этом написало SankeiBiz.