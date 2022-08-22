Москва, 22 августа, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Тёплая облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 22 августа, в Московской области возможен небольшой дождь. Информация об этом 21 августа опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Метеорологи обещают, что воздух в Москве днём прогреется до +27…+29 градусов, ночью похолодает до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть преимущественно восточного и юго-восточного направления, его скорость составит 6-11 м/сек.

Ночью в городе также ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление составит 754 мм рт. столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлён до 12:00 мск 23 августа из-за аномально жаркой погоды. Ожидается, что в город на предстоящей неделе вернётся жара, при этом показатели температуры могут побить рекорд за период более 100 лет метеонаблюдений.