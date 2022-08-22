Москва, , 05:24 — REGNUM Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ближайшее время направят инициативу о льготах для строителей малоэтажных домов. Об этом «Известиям» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

На стройке Minjkh.donland.ru

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Предполагается, что субсидия будет компенсировать разницу между ставками кредитов для застройщиков и ключевой ставкой ЦБ.

Строителям малоэтажного жилья приходится конкурировать на рынке с фирмами, которые осуществляют свою деятельность без разрешений, сертификатов качества. Гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко уверен, что застройщиков, работающих официально, необходимо поддержать. Это простимулирует развитие отрасли и позволит снизить стоимость малоэтажного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве объёмы строительства жилья показали стремительный рост в первом полугодии 2022 года.