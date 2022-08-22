Якутск, 22 августа 2022, 05:27 — REGNUM С каждым днём Государственный флаг России становится все более значимым. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с Днём Государственного флага РФ. Текст поздравления опубликован 22 августа в его телеграм-канале.
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Он назвал День Государственного флага России большим национальным праздником и отметил, что в этому году он имеет особое значение.
«То, что происходит сейчас — возрождение величия нашей страны, возрождение надежд других стран и народов на помощь и защиту», — написал Айсен Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, граждан России поздравил с Днём Государственного флага президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что сегодня Государственный флаг России стал частью жизни российских граждан, как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.