Якутск, 22 августа, 2022, 05:27 — ИА Регнум. С каждым днём Государственный флаг России становится все более значимым. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с Днём Государственного флага РФ. Текст поздравления опубликован 22 августа в его телеграм-канале.

Флаг России

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«Его объединяющее начало бесценно. Он дает нам возможность почувствовать принадлежность к великой России, ее богатейшей истории, ее победам, ее героям и ее единому народу, какой бы национальности мы ни были. Флаг нас объединяет и в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей», — подчеркнул глава Якутии.

Он назвал День Государственного флага России большим национальным праздником и отметил, что в этому году он имеет особое значение.

«То, что происходит сейчас — возрождение величия нашей страны, возрождение надежд других стран и народов на помощь и защиту», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан России поздравил с Днём Государственного флага президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что сегодня Государственный флаг России стал частью жизни российских граждан, как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.