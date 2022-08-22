Киев, 22 августа, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Владимир Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что лишит Россию возможности переговоров с бывшей УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Переговоры. Игры скрытых сил

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Зеленский сказал, что откажется от любого переговорного процесса с Россией, якобы из-за подготовки в Мариуполе «декораций для судилища» над киевским режимом.

Он добавил, что реакция будет однозначной в случае суда, заявляя, что «это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны». При этом Зеленский заверил, что не будет больше разговоров — уже всё сказано.

Видеообращение опубликовано на двух языках.

Как сообщало ИА REGNUM, три атаки беспилотников киевского режима были отражены российскими системами противовоздушной обороны в Мелитополе.