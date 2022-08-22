Якутск, 22 августа 2022, 05:12 — REGNUM Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу в связи с технологическим нарушением. Отключено электричество в части Якутска и нескольких районах республики, сообщил 22 августа «Якутск Вечерний».
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По информации «Якутскэнерго», сработала аварийная автоматика, ведутся восстановительные работы.
Энергоснабжение территорий восстановят после поступления команды от системного оператора, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Якутии проводились масштабные отключения электроэнергии в связи с плановыми работами, связанными со строительством новой подстанции «Марха».