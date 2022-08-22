Якутск, 22 августа, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу в связи с технологическим нарушением. Отключено электричество в части Якутска и нескольких районах республики, сообщил 22 августа «Якутск Вечерний».

Электричество

Читайте также: Центральные районы Якутии обесточили

По информации «Якутскэнерго», сработала аварийная автоматика, ведутся восстановительные работы.

«Под действием защиты произошло отключение электроснабжения в части города Якутска и нескольких районах республики, вызванное технологическим нарушением в Объединённой энергосистеме Востока в районе посёлка Магдачи Амурской области. Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу», — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Энергоснабжение территорий восстановят после поступления команды от системного оператора, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Якутии проводились масштабные отключения электроэнергии в связи с плановыми работами, связанными со строительством новой подстанции «Марха».