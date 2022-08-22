22 августа 2022 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 10:08 — REGNUM История, начавшаяся лет десять назад, завершилась домашним арестом для ряда фигурантов, в том числе бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна. «Реформа» по тестированию водителей на алкоголизм и наркотическое опьянение обернулась уголовным делом о мошенничестве — хищении средств на госзакупках медизделий. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Евгений Брюн (сс) Совет Федерации Федерального Собрания России

Дело Брюна

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн стал фигурантом уголовного дела о хищении средств при закупке медицинских изделий. В деле несколько фигурантов и ряд фирм, которые им подконтрольны. При этом, как уточнили в прокуратуре Москвы, компании финансово-хозяйственную деятельность не вели. В целом было уведено около 20 млн рублей средств департамента здравоохранения Москвы. Происходило это через поставки для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам. Примечательно: Брюн одно время был директором этого ГБУЗ.

Суд 20 августа 2022 года отправил Брюна и его коллегу по двум ассоциациям — Владимира Якушева под домашний арест до 3 октября 2022 года. Расследование дела продолжается.

По данным базы Кузьминского районного суда Москвы, Брюн проходит фигурантом по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трёх лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или же без него.

Когда стало известно об участии Брюна в этом деле, Минздрав России поспешил откреститься от него, сообщив, что должность была исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов, но дату этого исключения в ведомстве не сообщили. Хотя ещё 11 июля 2022 года в одной из публикаций на сайте Минздрава России Брюн был при своей должности.

Напомним, в 2019 году стало известно, что с 2020 года на дорогах России начнут использовать спецприборы по определению наркотического опьянения у водителей. До этого сообщалось, что будущие автолюбители будут сдавать обязательный тест для выявления хронического алкоголизма. Приказом Минздрава РФ к тому моменту были приняты новые правила, в соответствии с которыми тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, указывающего на хронический алкоголизм, — становится обязательным.

Здание Минздрава РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тогда планы по введению нового регламента на получение медсправки для ГИБДД вызвали переполох и огромные очереди — автомобилисты спешили получить их по старым ценам, так как вышеуказанный анализ был весьма дорогим (кое-где цена доходила до 5-6 тыс. рублей). Регламент не стали запускать в жизнь после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал стоимость справки и назвал попытку введения нового порядка медосмотра для водителей с ростом цен на документ чушью.

«Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств, — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — подчеркнул президент тогда.

Лоббирование системы тестирования?

В сети Интернет удалось найти документ, датированный 2011 годом, который называется «Методика диагностического тестирования на предмет хронического злоупотребления алкоголем». Подписан документ был Е. А. Брюном — тогда главным специалистом-наркологом Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Учреждением разработчиком указано госучреждение здравоохранения «Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы. Брюн фигурировал среди авторов.

В документе фактически лоббировалось использование маркера CDT. Уточнялось там, что это единственный маркер оценки хронической алкогольной нагрузки, одобренный FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration). В том же документе от 2011 года этот метод предлагался для проведения тестирования водителей, для образовательных учреждений.

В документе была поставлена задача — «провести закупку необходимых для анализа оборудования, наборов реагентов и расходных материалов». В приложении содержался перечень реагентов и расходных материалов для определения маркера CDT на приборах капиллярного электрофореза Sebia: на системе Capillarys (для лабораторий, выполняющих 50-100 таких анализов в день) и на системе Minicap (10-50 анализов в день).

Документ «Методика диагностического тестирования на предмет хронического злоупотребления алкоголем». 1 стр. Документ «Методика диагностического тестирования на предмет хронического злоупотребления алкоголем». 3 стр

Антимонопольное дело

В первой половине августа 2022 года ФАС России сообщила, что завершила проверку 11 компаний, которые стали участниками картельного сговора на поставку медизделий и медоборудования на 30 тендерах в 17 регионах России (Москве, Татарии, Санкт-Петербурге, Туве, Московской, Вологодской, Самарской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Тульской, Кемеровской, Тверской областей, Краснодарском, Пермском, Хабаровском, Алтайском краях). В сообщении ФАС были названы нарушившими антимонопольное законодательство следующие компании: ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост».

Уточнялось, что фигуранты картеля в 2017–2019 годах подписали контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов, расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя. Общая стоимость контрактов составила 125,737 млн рублей. Картельный сговор, который добровольно подтвердили три из 11 компаний-фигурантов, по мнению ФАС, мог привести «к необоснованному росту цен на закупаемое заказчиками медоборудование, а также к увеличению бюджетных расходов и стоимости услуг, предоставляемых населению в медицинских учреждениях».

Нарушителям грозят оборотные штрафы, а материалы дела были переданы в компетентные органы. Вероятно, это антимонопольное расследование и легло в основу дела с участием Брюна.

Фигуранты и их бенефициары

Рассмотрев подробнее указанные ФАС компании, ИА REGNUM обнаружило интересные фамилии среди их бенефициаров.

В базе ФАС присутствуют ИНН каждого фигуранта, что позволяет отсеять одноимённые компании.

По данным базы «Контур. Фокус», Владимир Якушев был участником «Российской наркологической лиги» (оказывало по госконтрактам услуги по социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от наркомании), ассоциации наркологов, ассоциации специалистов по аналитической и судебно-медицинской токсикологии. При этом первые две организации возглавлял Евгений Брюн. В ассоциации наркологов Якушев числится вице-президентом, а в последней ассоциации — вице-президентом по стратегическому развитию.

Помимо этого, Владимир Якушев, с тем же ИНН, ранее владел такими компаниями по торговле фармацевтической продукцией, как ООО «Импульсмед», ООО «Нарколаб», ООО «Амтела» и ООО «Медиатрейд». Три из них (кроме «Амтелы») упоминаются в расследовании ФАС России о картельном сговоре.

При этом на сайте «МедиаТрейд», который пропагандирует методику CDT, фигурируют в качестве дистрибьютеров продукции в Российской Федерации такие фирмы, как ООО «Битест» и ООО «Трастмед». И эти названия фигурировали в сообщении ФАС!

На том же сайте «МедиаТрейд» указано, что анализ CDT проводится с помощью метода капиллярного электрофореза и для диагностики применяется лабораторное оборудование «ведущего мирового производителя на рынке оборудования для капиллярного электрофореза компании SEBIA (Франция): приборы Minicap и Capillarys-2 Flex Piercing».

В разделе «Опыт регионов» перечислены 63 государственных медучреждения, которые используют системы Minicap и Capillarys-2 Flex Piercing для диагностики уровня CDT в региональных наркодиспансерах.

Собственником компаний, где ранее отметился в числе владельцев Якушев, во всех четырёх случаях выступает Павел Лошаков, и, например, в компании «Амтела» директором на сегодня является Елена Якушева, которая, как и Брюн, и Якушев, была в числе создателей наркологической лиги. Якушева является владельцем 50% доли в ООО «Оллтест», которое также упоминалось в сообщении ФАС. Возглавляет «Оллтест» Елена Саломатина, которая была владельцем ООО «Медгород» (еще одно знакомое по картельному делу название).

Компания «Импульсмед» числится исполнителем 199 госконтрактов на общую сумму 397 млн рублей, «Медиатрейд» — 33 госконтрактов на общую сумму 59 млн рублей, а компания «Нарколаб» — 263 госконтрактов на общую сумму 335 млн рублей. Контракты с этими юрлицами заключались в том числе и в 2022 году.

Так как расследование «дела Брюна и сотоварищей» ещё продолжается, в нём может оказаться гораздо больше фигурантов. Тем более не стоит забывать, что в материалах ФАС речь шла об 11 компаниях и 30 тендерах сразу в 17 регионах России. На такое масштабное расследование потребуется время.