Берлин, 22 августа, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Выдачу шенгенских виз гражданам России призвали запретить представители ряда оппозиционных партий. Об этом 21 августа сообщила газета Bild am Sonntag.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

В частности, с предложением прекратить выдачу шенгенских виз российским гражданам выступили представители находящегося в Германии в оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Политики предлагают последовать примеру Эстонии, которая выступила категорически против выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

Представитель ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, член Европарламента Деннис Радтке в беседе с журналистами издания назвал «невыносимым» то обстоятельство, что российские туристы едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги, «как будто ничего не произошло».

«Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы послать российскому населению четкие сигналы», — пояснила представитель ХСС Андреа Линдхольц.

Представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт предложил не действовать слишком радикально, а ограничить въезд в страны Шенгена только тем гражданам России, которые связаны с российским руководством. Общий запрет на выдачу шенгенских виз всем подряд гражданам России, по мнению Хардта, не может быть оправдан. По словам политика, жители России не являются врагами и не могут быть ответственны за события на территории бывшей УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в парламенте Чехии выступили за запрет выдачи шенгенских виз гражданам России.