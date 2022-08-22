Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Журналистка издания The Hill Дайан Фрэнсис в статье признала первенство России в Арктике и назвала условия при котором Аляска вернётся в состав РФ, сообщает «ПолитРоссия».

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Северный морской путь Atomic-energy.ru

«Это произойдет, когда ад замерзнет», — написала журналистка.

При этом она отметила, что Россия уделяет большое внимание развитию Арктики, а США наоборот игнорировало этот регион.

«Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — написала она.

Она отметила развитие Северного морского пути, который может составить конкуренцию Суэцкому и Панамскому каналам. При этом Северо-Западный проход через Канадский Арктический архипелаг и вдоль побережья Аляски «нежизнеспособен и совершенно не освоен».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенатор-республиканец США от Аляски Лиза Мурковски выдвинула на рассмотрение законопроект, направленный на решение национальных приоритетов в Арктическом регионе. Об этом написало канадское информационное агентство Yukon News.