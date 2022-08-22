Вашингтон, 22 августа, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Журналистка издания The Hill Дайан Фрэнсис в статье признала первенство России в Арктике и назвала условие, при котором Аляска вернётся в состав РФ, сообщает «ПолитРоссия».

Atomic-energy.ru Северный морской путь

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«Это произойдет, когда ад замерзнет», — написала журналистка.

При этом она отметила, что Россия уделяет большое внимание развитию Арктики, а США, наоборот, игнорировали этот регион.

«Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — написала она.

Она отметила развитие Северного морского пути, который может составить конкуренцию Суэцкому и Панамскому каналам. При этом Северо-Западный проход через Канадский Арктический архипелаг и вдоль побережья Аляски «нежизнеспособен и совершенно не освоен».

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец США от Аляски Лиза Мурковски выдвинула на рассмотрение законопроект в интересах национальных приоритетов в Арктическом регионе. Об этом написало канадское информационное агентство Yukon News.