Кемерово, , 04:27 — REGNUM В СИЗО-1 в Кемерово сотрудников, взятых в заложники, освободили, сообщили в региональном ГУФСИН.

Тюремная камера Нд29.рф

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Уточняется, что двух сотрудников СИЗО, мужчину и женщину, удерживали в камере восемь обвиняемых в тяжких преступлениях. Руководство местного ГУФСИН вело переговоры по освобождению заложников. Всего было три заложника, одного из них — женщину — арестанты ранее выпустили.

«Заложники освобождены, никто не пострадал», — пояснили в ГУФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, заключенные следственного изолятора в Кемерове взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения и требовали организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.