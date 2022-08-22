Кемерово, , 04:19 — REGNUM Заключённые следственного изолятора в Кемерове после переговоров отпустили захваченных в заложники сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщает сайт VSE42. Ru со ссылкой на представителя регионального ГУФСИН России.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, в Кемерове заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников СИЗО, когда те проверяли камеры, и потребовали организовать встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.

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«В результате проведённых мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал», — уточнил представиль учреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент произошёл в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кузбассу. Следственный изолятор расположен в Заводском районе Кемерова и рассчитано на более чем 700 заключённых.