Петропавловск-Камчатский, 22 августа, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано сейсмологами у восточного побережья полуострова Камчатка. Об этом 22 августа сообщило региональное отделение Геофизической службы РАН.

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 11:15 по местному времени (02:15 мск). Эпицентр землетрясения располагался в акватории Камчатского залива, в 125 километрах на северо-восток от посёлка Усть-Камчатск (проживает около пяти тысяч человек) Усть-Камчатского муниципального района.

Очаг землетрясения залегал на глубине 37 километров. Информация о разрушения инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, в отдельных районах посёлка Усть-Камчатск землетрясение ощущалось как подземные толчки силой до трёх баллов. Спасатели обследовали ряд зданий в посёлке, никаких повреждений обнаружено не было. Социального напряжения среди жителей не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0 в Бурятии, подземные толчки ощутили жители также населенных пунктов Улькан и Карам Казачинско-Ленского района соседнего Приангарья.