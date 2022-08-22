Кемерово, 22 августа, 2022, 04:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области нашли пропавшего ранее в тайге подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сибирская тайга

Напомним, что 16-летний мальчик несколько дней назад отправился в тайгу вместе с родственниками на сбор шишек и пропал. Была развёрнута поисковая операция.

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«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу во время проверки близлежащих населённых пунктов заметил подростка в селе Чумай. Несовершеннолетний пытался убежать, но был остановлен», — рассказали в полиции.

По предварительным данным, подросток ушёл с места сбора кедровых шишек после ссоры с родственниками и не хотел возвращаться. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в поисках подростка участвовали сотрудники полиции и агентства по защите населения и территории, представители различных ведомств, местные жители и волонтёры.