Москва, 22 августа, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Жителей многоквартирных домов до конца 2022 года ждёт ряд нововведений. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома

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Ожидается, что до конца года будет введен реестр льготников по оплате услуг ЖКХ. Соответствующий приказ уже подготовил Роструд. Эксперт подчеркнул, что нововведения позволят льготникам не собирать справки для получения субсидии — они автоматически будут попадать в реестр.

«За справками бегать, скорее всего, больше не придется», — сказал Ковалев.

Ещё одно нововведение коснется лифтового хозяйства многоквартирных домов — эксплуатация лифтов будет не возможна до официального разрешения Ростехнадзора.

Также планируется, что Минстрой примет постановление, запрещающее начислять плату за отопление в теплое время года.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющие компании (УК) могли бы следить за соблюдением тишины в многоквартирных домах и сообщать о нарушениях в органы внутренних дел. С таким предложением выступили в «Деловой России», написала газета «Известия».