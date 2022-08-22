Вена, , 03:51 — REGNUM Ссадины и лёгкое сотрясение мозга получил президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время горного похода в Тироле. Об этом 21 августа сообщается в официальном аккаунте австрийского лидера в Twitter.

Александр Ван дер Беллен Kremlin.ru

Уточняется, что 78-летний президент Австрии поскользнулся во время похода в в природный парк Каунерграт, где находится одноименный музей. Сотрудники спецподразделения Cobra доставили главу Австрии в ближайшую больницу. По рекомендации лечащих врачей он проведёт ночь под наблюдением врачей в стационаре.

В связи с инцидентом Ван дер Беллен принял решение отменить встречи на Европейском форуме Альпбах 22 и 23 августа.

Напомним, президент Австрии Александр Ван дер Беллен занял пост главы государства в 2016 году, он избирался в качестве независимого кандидата при поддержке «Партии зеленых». В должность 78-летний австрийский лидер вступил в январе 2017 года. В мае текущего года президент Австрии объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Выборы в Австрии состоятся предстоящей осенью.