Вена, 22 августа, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Ссадины и лёгкое сотрясение мозга получил президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время горного похода в Тироле. Об этом 21 августа сообщается в официальном аккаунте австрийского лидера в Twitter.

Kremlin.ru Александр Ван дер Беллен

Уточняется, что 78-летний президент Австрии поскользнулся во время похода в природный парк Каунерграт, где находится одноименный музей. Сотрудники спецподразделения Cobra доставили главу Австрии в ближайшую больницу. По рекомендации лечащих врачей он проведёт ночь под наблюдением в стационаре.

В связи с инцидентом Ван дер Беллен принял решение отменить встречи на Европейском форуме Альпбах 22 и 23 августа.

Напомним, президент Австрии Александр Ван дер Беллен занял пост главы государства в 2016 году, он избирался в качестве независимого кандидата при поддержке «Партии зеленых». В должность 78-летний австрийский лидер вступил в январе 2017 года. В мае текущего года президент Австрии объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Выборы в Австрии состоятся предстоящей осенью.