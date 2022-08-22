Владивосток, , 03:43 — REGNUM Во Владивостоке вечером 21 августа загорелась насосная станция на нефтебазе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Приморского края.

Работают спасатели 61.mchs.gov.ru

Читайте также: В Дагестане загорелся торговый центр

Возгорание произошло в отдельно стоящем одноэтажном здании на нефтебазе на улице Катерная. После сообщения о пожаре через шесть минут прибыли спасатели.

«В результате пожара огнём повреждена насосная станция на площади около 50 кв. метров, утечка топлива не допущена. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России», — добавили специалисты.

В тушении пожара было задействовано девять единиц техники и 31 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане произошел пожар в одном из торговых центров города Махачкалы.