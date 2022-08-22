Лондон, 22 августа, 2022, 03:17 — ИА Регнум. В Великобритании намерены ввести поощрения за снижение энергопотребления в пиковые часы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

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Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Оператор единой британской энергосистемы National Grid планирует стимулирующие меры для британцев, которые в предстоящий отопительный сезон снизят энергопотребление в наиболее загруженные часы.

В компании призывают отключать энергозатратные бытовые приборы в часы пиковой нагрузки. Отмечается, что в этих целях компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час тем домохозяйствам, которые сократят потребление электроэнергии в период с 17:00 до 20:00.

Подобную схему поощрений использовали в феврале и марте, когда 105 тыс. клиентов компании Octopus Energy просили на два часа отключать электрические приборы. Тогда домохозяйствам выплачивали 22,7 пенса за каждый сэкономленный киловатт-час.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях обсудили заявление мэра Лондона Садика Хана о том, что если британское правительство не примет необходимых мер, миллионы британцев зимой не смогут себе позволить отапливать жилье и купить еду.