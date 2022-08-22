Нью-Йорк, США, , 03:17 — REGNUM Проблемы с доступом к продовольствию в мире будут сохраняться как минимум до 2023 года. Такой прогноз сделал директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли 21 августа в эфире телеканала CNN.

Голод в Афганистане tasnimnews.com

Бисли уточнил, что суда с зерном из бывшей УССР начали перевозить зерно и сельхозпродукцию. По словам Бисли, если будет зерно, поддержка и необходимые средства, то станет возможным предотвращение голода и катастрофы. Бисли указал, что суда с зерном «прямо сейчас» направляются в район Африканского Рога, поставки зерна существенно улучшат ситуацию в Сомали, Эфиопии, на севере Кении.

При этом Бисли пояснил, что открытие портов позволяет стабилизировать ситуацию на товарных биржах, но не решит всех проблем, которые стоят перед ООН в ближайшие 12-24 месяца.

«Я крайне обеспокоен ценами и наличием доступа к продовольствию в ближайшие 6-8 месяцев. Ввиду недостатка удобрений, их стоимости, цен на топливо и засухи проблемы с доступом к продовольствию могут сохраняться в следующем году», — указал Бисли.

Бисли предупреждал о назревающем кризисе продовольствия ещё до конфликта на территории бывшей УССР. Как указал директор ВПП ООН, риск «глобальной дестабилизации, голода и массовой миграции в беспрецедентных масштабах» возрастает в связи с увеличением стоимости продовольствия, цен на сырьевые товары и на их доставку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как уточнил директор ВПП ООН Бисли, число людей, «идущих к голодной смерти», выросло с 80 миллионов до 276 миллионов за последние четыре-пять лет.

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