Москва, , 03:06 — REGNUM Возобновление диалога США и России не очевидно из-за «безоглядно агрессивной политики Вашингтона», об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России», — сказал Рябков.

Замглавы МИД России подчеркнул, что переговоры через СМИ не ведутся и отметил, что Москва неоднократно подтверждала свою открытость для взаимодействия с США.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не хочет появления никакого нового «железного занавеса». Об этом 18 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 1».