Москва, 22 августа, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 20 сентября 2022 года планирует рассмотреть финансовый иск Министерства обороны России к производителю вооружения из Тулы — ПАО «Завод «Тула». Сумма претензий превышает 77 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Спор начат 8 августа 2022 года. В деле речь идёт «о взыскании задолженности 77 640 975,02 рубля». Дело слушает судья Нечипоренко.

Отметим, в этот же день суд рассмотрит претензии министерства к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского». Иск подан на сумму более 7,7 млн рублей.