Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Американскому актеру Алеку Болдуину киностудии отказывают в контрактах из-за инцидента на съёмках фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года, когда он случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу на ранчо Бонанза-Крик, пишут «Известия».

Читайте также: ФБР исключило «случайность» выстрела Болдуина на съёмках «Ржавчины»

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

64-летний Болдуин признаётся, что после трагического случая он задумывается о завершении карьеры в кино. По его словам, он лишился сразу пяти проектов.

При этом его вторая супруга Хилария оказывает актеру поддержку и отговаривает его уходить из кино.

Отмечается, что многочисленные заверения актера о том, что он не нажимал на курок и не совершал выстрела, оказались неправдой, согласно отчету ФБР, которое завершило часть экспертиз. В марте Болдуин подал в суд на продюсеров фильма «Ржавчина», на съемках которого случилась трагедия. Актёр заверял, что не несёт никакой ответственности за смерть оператора Галины Хатчинс. Он также требовал возместить все убытки, вызванные судами. По мнению актера, он принимал участие только в творческих вопросах и не нёс ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съёмочной площадке.

По его словам, он не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФБР утверждают, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок, тем самым выстрелив в оператора фильма «Ржавчина» Галину Хатчинс.