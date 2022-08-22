Санкт-Петербург, , 02:44 — REGNUM Решением арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области у ООО «Тосненский Аэроклуб «Беркут» по иску прокуратуры истребован земельный участок площадью 1 382 798 кв. м у д. Коркино-Апраксин Бор. Изъятие произошло как «из незаконного владения». Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из материалов суда, по данным из ЕГРН, основная часть участка принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Прокурорская проверка выявила на нём строения и сооружения, которые посчитала несанкционированными. В частности, уточнялось, что ООО «Тосненский Аэроклуб «Беркут» использует надел для целей гражданской авиации.

«Въезд на территорию ограничен ограждением и наличием шлагбаума. На земельном участке организована взлётная полоса, установлены сигнальные знаки, ограничивающие данную территорию, осуществляется стоянка самолётов, также размещен ангар и пункт наблюдения», — отмечалось в материалах дела.

Сославшись на то, что клуб использует участок «в отсутствие правовых оснований», прокурор обратился в суд.

Судья отметил, что факт использования участка аэроклубом «при отсутствии правовых оснований подтверждается материалами дела и ответчиком не оспорен».

Напомним, дело слушалось с января 2022 года. Третьими лицами в споре участвовали Росавиация, администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленобласти и общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».