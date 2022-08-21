Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Решением арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области у ООО «Тосненский Аэроклуб «Беркут» по иску прокуратуры истребован земельный участок площадью 1 382 798 кв. м у д. Коркино-Апраксин Бор. Изъятие произошло как «из незаконного владения». Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как следует из материалов суда, по данным из ЕГРН, основная часть участка принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Прокурорская проверка выявила на нём строения и сооружения, которые посчитала несанкционированными. В частности, уточнялось, что ООО «Тосненский Аэроклуб «Беркут» использует надел для целей гражданской авиации.

«Въезд на территорию ограничен ограждением и наличием шлагбаума. На земельном участке организована взлётная полоса, установлены сигнальные знаки, ограничивающие данную территорию, осуществляется стоянка самолётов, также размещен ангар и пункт наблюдения», — отмечалось в материалах дела.

Сославшись на то, что клуб использует участок «в отсутствие правовых оснований», прокурор обратился в суд.

Судья отметил, что факт использования участка аэроклубом «при отсутствии правовых оснований подтверждается материалами дела и ответчиком не оспорен».

Напомним, дело слушалось с января 2022 года. Третьими лицами в споре участвовали Росавиация, администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленобласти и общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».