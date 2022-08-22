Берлин, , 02:41 — REGNUM Активистки, обнажившие грудь перед канцлером Германии Олафом Шольцем, потребовали немедленного эмбарго на российский газ. Видеозапись инцидента опубликовало 21 августа издание Welt.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл во время фотосессии с Шольцем: канцлер Германии фотографировался с желающими в рамках дня открытых дверей федерального правительства ФРГ. К Шольцу подошли две девушки, каждая обнажила грудь, а потом обе активистки рассыпали вокруг канцлера Германии нарисованные денежные купюры.

На груди девушек было написано требование немедленно ввести эмбарго на газ (Gas embargo now — англ.). При этом девушки громко выкрикивали это же требование, а также кричали «Никаких денег Путину!»

Охрана Шольца окружила девушек плотным кольцом и вывела с площадки для фотосессий, несмотря на сопротивление.

ве активистки, которые во время фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье обнажили грудь, требовали немедленного эмбарго на российский газ и «больше не давать денег Путину», следует из видео инцидента, опубликованного немецким изданием Welt.

Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей в воскресенье произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры.

На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now — англ.). Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки.

Отмечается, что канцлер полностью сохранил хладнокровие и после небольшой паузы продолжил фотосессию, как будто ничего не произошло.

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