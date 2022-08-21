Берлин, 22 августа, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Активистки, обнажившие грудь перед канцлером Германии Олафом Шольцем, потребовали немедленного эмбарго на российский газ. Видеозапись инцидента опубликовало 21 августа издание Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Инцидент произошёл во время фотосессии с Шольцем: канцлер Германии фотографировался с желающими в рамках дня открытых дверей федерального правительства ФРГ. К Шольцу подошли две девушки, каждая обнажила грудь, а потом обе активистки рассыпали вокруг канцлера Германии нарисованные денежные купюры.

На груди девушек было написано требование немедленно ввести эмбарго на газ (Gas embargo now — англ.). При этом девушки громко выкрикивали это же требование, а также кричали: «Никаких денег Путину!»

Охрана Шольца окружила девушек плотным кольцом и вывела с площадки для фотосессий, несмотря на сопротивление.

Отмечается, что канцлер полностью сохранил хладнокровие и после небольшой паузы продолжил фотосессию, как будто ничего не произошло.