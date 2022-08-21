В ФРГ обнажившие грудь перед Шольцем активистки потребовали эмбарго на газ
Берлин, 22 августа, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Активистки, обнажившие грудь перед канцлером Германии Олафом Шольцем, потребовали немедленного эмбарго на российский газ. Видеозапись инцидента опубликовало 21 августа издание Welt.
Инцидент произошёл во время фотосессии с Шольцем: канцлер Германии фотографировался с желающими в рамках дня открытых дверей федерального правительства ФРГ. К Шольцу подошли две девушки, каждая обнажила грудь, а потом обе активистки рассыпали вокруг канцлера Германии нарисованные денежные купюры.
На груди девушек было написано требование немедленно ввести эмбарго на газ (Gas embargo now — англ.). При этом девушки громко выкрикивали это же требование, а также кричали: «Никаких денег Путину!»
Охрана Шольца окружила девушек плотным кольцом и вывела с площадки для фотосессий, несмотря на сопротивление.
Отмечается, что канцлер полностью сохранил хладнокровие и после небольшой паузы продолжил фотосессию, как будто ничего не произошло.