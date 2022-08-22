Москва, , 02:39 — REGNUM Продуктовая сделка, достигнутая в Стамбуле, стала единственным примером практической роли посредничества ООН. Организация должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг бывшей УССР, об этом в интервью Financial Times заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет РИА Новости.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Помощь Запада Киеву усложняет дипломатическое решение конфликта — дипломат

Гатилов подчеркнул, что ООН в своих действиях из-за спецоперации на территории бывшей УССР погрязла в «политизации» и нанесла ущерб своему авторитету. Он считает, что она не в состоянии действовать эффективно.

Сделка по зерну стала единственным примером практической роли ООН в посредничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, Затягивание конфликта на территории бывшей УССР приведёт к тому, что найти дипломатическое урегулирование ему будет всё сложнее. Об этом заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Financial Times 21 августа.