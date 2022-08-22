Москва, , 02:27 — REGNUM Решением арбитража Москвы с одного из акционеров лопнувшего шесть лет назад «РосинтерБанка» Рамиля Закерова (входил в совет директоров) было взыскано более 65,8 млрд рублей. Основную часть суммы, которая фигурирует как субсидиарная ответственность, перечислят госкорпорации «Агентство по страхованию вкладчиков» — конкурсному управляющему банка. Вердикт может быть обжалован в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня вынесения в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке банкротного дела, инициированного в отношении банка в 2016 году, пока обнародована только результативная часть.

«Взыскать с Закерова Рамиля Салеховича денежные средства в сумме 65 839 494 796,94 рубля в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника — акционерное общество коммерческий Банк «РосинтерБанк» на основании определения Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2020 года», — отмечается в документе.

При этом конкурсное производства банка, который остался без лицензии в сентябре 2016 года, будучи по размеру активов на 68-м месте в стране, было завершено в июле 2022 года.

Напомним, на момент краха банка у него обнаружилась «дыра» в балансе, которую оценили на 90,9 млрд рублей.

По состоянию на отчетную дату, к банку были предъявлены претензии кредиторов на общую сумму 73 531 927 000 рублей.