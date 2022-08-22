, 01:50 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход 22 августа двум судам с продовольствием с бывшей УССР, сообщает РИА Новости.

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Стамбульский центр санкционировал движение двух торговых судов, перевозящих 30,8 тыс. тонн зерна в рамках черноморской зерновой инициативы. На мировые рынки направят более 650 тыс. тонн продуктов с б. УССР.

На судне MV Great Arsenal вывезут 25 500 тонн пшеницы, которое пойдет из Черноморска в Египет. Корабль MV Maranta с 5,3 тыс. тонн кукурузы отправится в Грецию из этого же порта.

Как сообщало ИА REGNUM, затягивание конфликта на территории бывшей УССР приведёт к тому, что найти дипломатическое урегулирование ему будет всё сложнее. Об этом заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Financial Times 21 августа.