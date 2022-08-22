Мелитополь, Бывш. УССР, , 01:37 — REGNUM Три атаки беспилотников киевского режима были отражены российскими системами противовоздушной обороны в Мелитополе. Об этом 21 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рогов указал, что боевики Владимира Зеленского продолжают террор мирных жителей Мелитополя.

«Уже в третий раз за вечер нацисты совершили налет БПЛА на объекты, которые не представляют опасности для противника и не являются военными», — написал Рогов.

Как пояснил Рогов, таким способом бандеровцы безуспешно пытаются создать препятствия для празднования государственного праздника — Дня Государственного флага России.

Перед этим Рогов сообщил о том, что ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в западной части Мелитополя, в районе Нового Мелитополя.

Террористы киевского режима регулярно наносят удары по освобождённой территории Запорожской области, безуспешно пытаясь нарушить мирную жизнь города и запугать его жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики попытались нанести удар ракетами по городу Мелитополю.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мелитополе сработала система ПВО, прогремели несколько взрывов