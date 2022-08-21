В Мелитополе системы ПВО отразили три атаки БПЛА киевских боевиков
Мелитополь, 22 августа, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Три атаки беспилотников киевского режима были отражены российскими системами противовоздушной обороны в Мелитополе. Об этом 21 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов указал, что боевики Владимира Зеленского продолжают террор мирных жителей Мелитополя.
«Уже в третий раз за вечер нацисты совершили налет БПЛА на объекты, которые не представляют опасности для противника и не являются военными», — написал Рогов.
Как пояснил Рогов, таким способом бандеровцы безуспешно пытаются создать препятствия для празднования государственного праздника — Дня Государственного флага России.
Перед этим Рогов сообщил о том, что системы ПВО России пресекли действия ударного БПЛА в западной части Мелитополя, в районе Нового Мелитополя.
Террористы киевского режима регулярно наносят удары по освобождённой территории Запорожской области, безуспешно пытаясь нарушить мирную жизнь города и запугать его жителей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики попытались нанести удар ракетами по городу Мелитополю.