Мелитополь, 22 августа, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Три атаки беспилотников киевского режима были отражены российскими системами противовоздушной обороны в Мелитополе. Об этом 21 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Рогов указал, что боевики Владимира Зеленского продолжают террор мирных жителей Мелитополя.

«Уже в третий раз за вечер нацисты совершили налет БПЛА на объекты, которые не представляют опасности для противника и не являются военными», — написал Рогов.

Как пояснил Рогов, таким способом бандеровцы безуспешно пытаются создать препятствия для празднования государственного праздника — Дня Государственного флага России.

Перед этим Рогов сообщил о том, что системы ПВО России пресекли действия ударного БПЛА в западной части Мелитополя, в районе Нового Мелитополя.

Террористы киевского режима регулярно наносят удары по освобождённой территории Запорожской области, безуспешно пытаясь нарушить мирную жизнь города и запугать его жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики попытались нанести удар ракетами по городу Мелитополю.